Отказ Прибалтики от диалога по жалобе России приведет к суду, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что отказ Латвии, Эстонии и Литвы от переговоров по жалобе РФ может привести к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН.
- Поводом для обращения России в Международный суд ООН является отказ прибалтийских стран прекратить политику ущемления прав русских.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отказ Латвии, Эстонии и Литвы от переговоров по жалобе РФ - прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны – прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного Суда ООН", - сказала она.
Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских.
В странах последовательно запрещается использование русского языка, преследуются несогласные.
Международный суд ООН - главный судебный орган Организации Объединенных Наций, располагающийся во Дворце Мира в Гааге. Суд специализируется исключительно на разрешении юридических споров между государствами и вынесении консультативных заключений по запросам уполномоченных органов ООН.