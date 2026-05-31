Рейтинг@Mail.ru
Отказ Прибалтики от диалога по жалобе России приведет к суду, заявили в МИД - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 31.05.2026
Отказ Прибалтики от диалога по жалобе России приведет к суду, заявили в МИД

Захарова назвала отказ Латвии, Эстонии и Литвы от переговоров путем к суду

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что отказ Латвии, Эстонии и Литвы от переговоров по жалобе РФ может привести к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН.
  • Поводом для обращения России в Международный суд ООН является отказ прибалтийских стран прекратить политику ущемления прав русских.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отказ Латвии, Эстонии и Литвы от переговоров по жалобе РФ - прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны – прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного Суда ООН", - сказала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Прибалтика отказалась от переговоров по жалобе России, заявила Захарова
Вчера, 02:26
Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских.
В странах последовательно запрещается использование русского языка, преследуются несогласные.
Международный суд ООН - главный судебный орган Организации Объединенных Наций, располагающийся во Дворце Мира в Гааге. Суд специализируется исключительно на разрешении юридических споров между государствами и вынесении консультативных заключений по запросам уполномоченных органов ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Россия выдрессировала Прибалтику: шипят, огрызаются, но слушаются Москву
27 мая, 08:00
 
В миреРоссияЛатвияЭстонияМария ЗахароваООНПрибалтика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала