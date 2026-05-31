Прибалтика отказалась от переговоров по жалобе России, заявила Захарова

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Латвия, Эстония, Литва отказываются от переговоров по жалобе РФ на ущемление прав русскоязычных в Международном суде ООН, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя ход дела, она указала на "отказ от переговоров, неконструктивную реакцию прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны".
Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских.
В странах последовательно запрещается использование русского языка, преследуются несогласные.
Международный суд ООН - главный судебный орган Организации Объединенных Наций, располагающийся во Дворце Мира в Гааге. Суд специализируется исключительно на разрешении юридических споров между государствами и вынесении консультативных заключений по запросам уполномоченных органов ООН.