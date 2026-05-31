08:09 31.05.2026 (обновлено: 08:15 31.05.2026)
В Кировской области на предприятии вспыхнул пожар после атаки БПЛА

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На предприятии в Уржумском районе Кировской области произошел пожар после атаки БПЛА.
  • Жертв и пострадавших нет, ситуация находится под контролем оперативных служб.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Пожар возник на предприятии в Уржумском районе Кировской области после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Соколов.
«
"Сегодня утром беспилотными летательными аппаратами атаковано предприятие на территории Уржумского района. Есть возгорание. Жертв и пострадавших нет", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.
