В Кировской области на предприятии вспыхнул пожар после атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Пожар возник на предприятии в Уржумском районе Кировской области после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Соколов.
"Сегодня утром беспилотными летательными аппаратами атаковано предприятие на территории Уржумского района. Есть возгорание. Жертв и пострадавших нет", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.