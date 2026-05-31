Посольство выясняет, есть ли среди жертв ДТП с автобусом в Турции россияне

АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Посольство РФ выясняет, есть ли российские граждане в числе жертв или раненых в ДТП с автобусом на юго-западе Турции, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в Анкаре.
Ранее газета Bir Gün сообщала, что пассажирский автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли, после чего загорелся. По последним данным, число погибших в результате аварии достигло восьми человек, среди жертв оказался ребенок.
"Посольство выясняет данный вопрос", - заявили РИА Новости в российском диппредставительства в ответ на запрос о наличии российских туристов среди жертв или раненых в ДТП.