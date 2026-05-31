В российском футболе увеличилась средняя посещаемость матчей кубка страны

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средняя посещаемость матчей Кубка России по футболу увеличилась на 10% в сравнении с сезоном-2024/25, сообщается в Telegram-канале турнира.
В сезоне-2025/26 средняя посещаемость матчей Кубка России составила 8407 зрителей, в прошлом сезоне - 7609 болельщиков. Отмечается, что посещаемость турнира растет четвертый год подряд.
В пути регионов прирост средней посещаемости составил 20%. В сезоне-2024/25 матчи посетили 3181 болельщик, а в минувшем розыгрыше - 3812. В пути РПЛ среднее количество зрителей на матчах увеличилось на 4% - 14479 фанатов в сезоне-2025/26 против 13985 болельщиков в сезоне-2024/25.