В российском футболе увеличилась средняя посещаемость матчей кубка страны - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
02.09.2021
13:39 31.05.2026
В российском футболе увеличилась средняя посещаемость матчей кубка страны

Средняя посещаемость матчей Кубка России увеличилась на 10%

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя посещаемость матчей Кубка России по футболу увеличилась на 10% в сезоне 2025/26 по сравнению с предыдущим сезоном.
  • В пути регионов прирост средней посещаемости составил 20%, а в пути РПЛ среднее количество зрителей увеличилось на 4%.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средняя посещаемость матчей Кубка России по футболу увеличилась на 10% в сравнении с сезоном-2024/25, сообщается в Telegram-канале турнира.
В сезоне-2025/26 средняя посещаемость матчей Кубка России составила 8407 зрителей, в прошлом сезоне - 7609 болельщиков. Отмечается, что посещаемость турнира растет четвертый год подряд.
В пути регионов прирост средней посещаемости составил 20%. В сезоне-2024/25 матчи посетили 3181 болельщик, а в минувшем розыгрыше - 3812. В пути РПЛ среднее количество зрителей на матчах увеличилось на 4% - 14479 фанатов в сезоне-2025/26 против 13985 болельщиков в сезоне-2024/25.
По итогам прошедшего розыгрыша победителем турнира стал московский "Спартак", который в суперфинале Кубка России обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти). Матч прошел в "Лужниках" в присутствии 72978 болельщиков, установив рекорд посещаемости в истории финальных матчей Кубка страны.
 
