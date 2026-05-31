Помазун признан игроком месяца в "Спартаке" - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
18:23 31.05.2026
Отразивший два пенальти в финале КР Помазун признан игроком месяца в "Спартаке"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Помазун признан лучшим игроком московского «Спартака» в мае, набрав 50% голосов болельщиков.
  • Помазун, заменив Максименко в добавленное время, отразил два удара в серии пенальти, что помогло «Спартаку» стать победителем Кубка России.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вратарь Илья Помазун признан лучшим игроком московского "Спартака" в мае, сообщается на сайте футбольного клуба.
По итогам голосования болельщиков Помазун набрал 50% голосов. Он опередил Александра Максименко, Руслана Литвинова, Эсекьеля Барко и Пабло Солари. Вратарь признан лучшим игроком "красно-белых" впервые с момента перехода из столичного ЦСКА в феврале 2025 года.
Помазуну 29 лет. За месяц он принял участие в одной игре. 24 мая "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти) и стал победителем Кубка России. В добавленное время главный тренер "красно-белых" Хуан Карлос Карседо заменил Максименко на Помазуна, отразившего два удара в послематчевой серии.
ФутболСпортИлья ПомазунАлександр МаксименкоРуслан ЛитвиновСпартак МоскваПФК ЦСКАКраснодарКубок России по футболу
 
