В "ЛизаАлерт" рассказали, почему при поиске подростков не афишируют фото
02:41 31.05.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, почему при поиске подростков не афишируют фото

РИА Новости: афиширование информации о поиске подростка может напугать его

Поиски пропавшего ребенка
Поиски пропавшего ребенка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инструктор отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер сообщила, что афиширование информации о поиске подростка может напугать пропавшего и заставить его скрываться активнее.
  • Цинклер рассказала, что детей до 10 лет обычно ищут по причинам, связанным с заблуждением, а после 11 лет начинаются самовольные уходы из дома, и таких детей ищут аккуратно.
  • Инструктор привела пример, когда девочка-подросток, увидев информацию о своем поиске по телевидению, решила уехать в Ненецкий автономный округ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Афиширование информации о поиске подростка с публикацией его фотографии может напугать самого пропавшего, он может скрываться еще активнее, сообщила РИА Новости инструктор направления "Профилактика" отряда "ЛизаАлерт" Евгения Цинклер.
"Если потерялись дети до 10 лет, то обычно речь идет о пропаже: проехал остановку, заблудился, ушел не туда и потерялся. А после 11 лет начинаются самовольные уходы из дома. Поэтому таких детей мы ищем аккуратно, незаметно, потому что если подросток ушел сознательно по какой-то причине из дома и увидел, что его ищут, он может испугаться и наделать еще больше ошибок", - рассказала Цинклер.
Она привела в пример реальную историю из Петербурга, когда девочка-подросток увидела информацию, что ее ищут по телевидению и решила уехать в Ненецкий автономный округ. Позднее она позвонила родителям и рассказала, где находится. Инструктор добавила, что при таких поисках важно обратиться за помощью как можно скорее, а также оповестить всех родственников.
Санкт-ПетербургНенецкий автономный округОбществоПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
