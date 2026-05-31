09:36 31.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются дожди и до 16 градусов тепла

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Люди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные ливневые дожди, рассказал синоптик Евгений Тишковец.
  • Температура воздуха достигнет 13–16 градусов тепла.
  • Ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные ливневые дожди и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В заключительный день весны синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучеводождевых облаков и полярный воздух с температурным фоном как минимум на пять градусов ниже климатической нормы. Поэтому в Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Прошумят кратковременные ливневые дожди с общим количеством осадков до четырех-пяти литров воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточных румбов от трех до восьми метров в секунду, температура воздуха в утренние часы плюс 7 - плюс 10 градусов, а днем прогреется до 13-16 градусов с плюсом.
"Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба", - уточнил Тишковец.
