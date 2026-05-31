Синоптики сделали прогноз на лето

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Климатологи предупреждают: предстоящее лето обещает стать одним из самых аномально жарких в истории российских метеорологических наблюдений.

Каков же прогноз на лето?

Самое жаркое за десятилетие

Курскую, Брянскую и В зоне сильной жары окажутся центральные регионы страны, включая Орловскую Тамбовскую области. Температура здесь поднимется до плюс 34-36 градусов, а осадков ожидается всего 8-12 миллиметров. Причина — сдвиг атмосферных фронтов и уход мощных циклонов из южных широт.

Что касается Москвы , то прогнозы здесь более сдержанные. В июне средняя температура составит около плюс 23 градусов, в июле — плюс 25-27, в августе — около 22 градусов с постепенным снижением к концу месяца.

Центральную Россию ждет самое жаркое лето за десятилетие. Люди столкнутся с опасным летним явлением, тепловой волной — длительным периодом аномальной жары, когда температура несколько дней подряд превышает норму.

"Продолжительность тепловой волны — от пяти дней и больше. Рекордная волна 2010 года длилась 56 дней! Это изматывающее и очень опасное явление", — рассказал академик РАН, климатолог Владимир Клименко.

Хуже, чем в Древнем Египте и Вавилоне

Наиболее тревожная ситуация ожидается в южных регионах России. Краснодарский край может столкнуться с экстремальным зноем, когда дневные температуры достигнут от плюс 39 до плюс 41 градуса. Ночью воздух не будет остывать ниже плюс 24, а осадков за все лето выпадет менее 15 миллиметров, что создаст риск сильной засухи.

Ростовская область также окажется в зоне аномальной жары — столбики термометров поднимутся до плюс 38 градусов. В Ростове-на-Дону предстоящее лето может стать самым теплым за последние 30 лет.

Климатолог Владимир Клименко предупреждает, что к нынешним погодным качелям нам придется просто привыкнуть.

"Резкие изменения стали постоянным атрибутом современного климата, — отмечает эксперт. — Мы живем в эпоху тепла, которого не видели ни Древний Египет, ни Вавилон".

Повышенный риск штормов и ураганов

Свердловской и Челябинской областях температура поднимется выше средних значений — днем до плюс 33-36 градусов. Осадков ожидается всего 5-8 миллиметров.

Томской и Омской областях дневная температура может превысить 35 градусов. Причина — влияние мощных тепловых воздушных потоков, вызванных нестабильной циркуляцией.

А на фоне жары возможны бурные ливни и половодье из-за резкого таяния снегов в Южной Сибири. О том, что глобальное потепление меняет климат России, говорит и глава Российской академии наук Геннадий Красников.

"Потепление идет, это бесспорный фактор. Мы видим изменения: климат стал резко континентальным, — отметил академик. — Тайфунов, ураганов, штормов стало больше. Это прямая связь с потеплением. И полоса похолодания на севере страны уже сдвинулась примерно на 500 километров к северу".

Лета может и не быть

В то же время не во всех регионах страны ожидается жара. Особенно яркий климатический контраст коснется севера страны.

Мурманской и Для жителей Карелии Тюменской областей лета в привычном понимании в этом году может и не быть. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от плюс 10 до плюс 15, а ночные значения могут опускаться до плюс 3 градусов.

Это подтверждают данные Гидрометцентра : в то время как южные регионы окрашены в жаркие тона на карте прогнозов, на северных территориях мы видим холодные оттенки. Подобного масштабного разделения страны на зоны температурных рекордов не наблюдалось 130 лет.

Шестнадцать лет спустя стало хуже

Глобальной причиной вероятных погодных аномалий может выступать формирование феномена Эль-Ниньо — периодического аномального прогрева поверхности вод Тихого океана, который перестраивает глобальную циркуляцию атмосферы.

Многие жители страны с тревогой вспоминают аномальное лето 2010 года, когда Москва задыхалась от смога горящих торфяников, а температура достигла абсолютного рекорда — плюс 38,2 градуса.