Автопроизводители рассказали, какие новинки покажут на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские автопроизводители представят на ПМЭФ-2026 новинки брендов Volga, Aurus, Jeland и Lada.
- Aurus впервые покажет широкой публике обновленные модели Aurus Senat и Senat Long.
- "АвтоВАЗ" представит на форуме ВАЗ-2101 из музея производителя, кроссовер Lada Azimut, а также гоночные Iskra Cup и Vesta TCR.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские автопроизводители представят на ПМЭФ-2026 новинки брендов Volga, Aurus, Jeland и Lada, рассказали РИА Новости опрошенные компании.
Бренд премиальных автомобилей Aurus на форуме впервые покажет широкой публике две обновленные модели: Aurus Senat и Senat Long.
"Облик обновленного Aurus Senat Россия и весь мир увидели в 2024 году - во время инаугурации президента России В.В. Путина. На ПМЭФ-2026 состоится официальная презентация серийной модели в новом облике", - рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда.
«
"Вторая премьера бренда - обновленный Aurus Senat Long. До сих пор эта модификация была скрыта от глаз широкой публики. Ее показ на ПМЭФ-2026 - первое знакомство с обширной аудиторией", - добавили там.
В "АГР Холдинге" сообщили РИА Новости, что покажут на ПМЭФ свою новинку Jeland J6, производство которой организуют на бывшем заводе General Motors в Шушарах, а также двигатель, который совместно с китайской Defetoo производят на бывшем заводе Volkswagen в Калуге с конца апреля.
В пресс-службе бренда Volga сообщили агентству, что представят на форуме свой флагманский кроссовер К50, продажи которого стартуют в России в июне этого года.
"АвтоВАЗ" раскрыл детали новой модели бренда SKM
26 мая, 10:03
Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" сообщал ранее, что традиционно привезет на ПМЭФ сразу несколько автомобилей. Так, посетители выставки увидят один из первых авто, выпущенных на заводе в Тольятти в 1970 году - ВАЗ-2101 из музея производителя. Помимо этого, концерн вновь покажет продемонстрированный на форуме год назад кроссовер Lada Azimut, старт производства которого ожидается в сентябре 2026 года.
В "нулевой день" ПМЭФ (3 июня) "АвтоВАЗ" покажет и раскроет детали обновленной Niva Legend. Также бренд Lada на выставке будут представлять гоночные Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде Санкт-Петербурга покажут специальную Iskra, дизайн которой посвящен операции по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.