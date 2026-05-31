Рейтинг@Mail.ru
Автопроизводители рассказали, какие новинки покажут на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 31.05.2026
Автопроизводители рассказали, какие новинки покажут на ПМЭФ-2026

На ПМЭФ-2026 покажут новые модели Volga, Aurus, Jeland и Lada

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские автопроизводители представят на ПМЭФ-2026 новинки брендов Volga, Aurus, Jeland и Lada.
  • Aurus впервые покажет широкой публике обновленные модели Aurus Senat и Senat Long.
  • "АвтоВАЗ" представит на форуме ВАЗ-2101 из музея производителя, кроссовер Lada Azimut, а также гоночные Iskra Cup и Vesta TCR.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские автопроизводители представят на ПМЭФ-2026 новинки брендов Volga, Aurus, Jeland и Lada, рассказали РИА Новости опрошенные компании.
Бренд премиальных автомобилей Aurus на форуме впервые покажет широкой публике две обновленные модели: Aurus Senat и Senat Long.
Флаги-баннеры форума ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Росконгресс" рассказал о гастрономической программе ПМЭФ-2026
26 мая, 14:23
"Облик обновленного Aurus Senat Россия и весь мир увидели в 2024 году - во время инаугурации президента России В.В. Путина. На ПМЭФ-2026 состоится официальная презентация серийной модели в новом облике", - рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда.
«
"Вторая премьера бренда - обновленный Aurus Senat Long. До сих пор эта модификация была скрыта от глаз широкой публики. Ее показ на ПМЭФ-2026 - первое знакомство с обширной аудиторией", - добавили там.
В "АГР Холдинге" сообщили РИА Новости, что покажут на ПМЭФ свою новинку Jeland J6, производство которой организуют на бывшем заводе General Motors в Шушарах, а также двигатель, который совместно с китайской Defetoo производят на бывшем заводе Volkswagen в Калуге с конца апреля.
В пресс-службе бренда Volga сообщили агентству, что представят на форуме свой флагманский кроссовер К50, продажи которого стартуют в России в июне этого года.
Сборка автомобилей на заводе АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"АвтоВАЗ" раскрыл детали новой модели бренда SKM
26 мая, 10:03
Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" сообщал ранее, что традиционно привезет на ПМЭФ сразу несколько автомобилей. Так, посетители выставки увидят один из первых авто, выпущенных на заводе в Тольятти в 1970 году - ВАЗ-2101 из музея производителя. Помимо этого, концерн вновь покажет продемонстрированный на форуме год назад кроссовер Lada Azimut, старт производства которого ожидается в сентябре 2026 года.
В "нулевой день" ПМЭФ (3 июня) "АвтоВАЗ" покажет и раскроет детали обновленной Niva Legend. Также бренд Lada на выставке будут представлять гоночные Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде Санкт-Петербурга покажут специальную Iskra, дизайн которой посвящен операции по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Автомобиль Lada Azimut - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"АвтоВАЗ" готов производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год
7 мая, 14:29
 
ЭкономикаРоссияКалугаТольятти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала