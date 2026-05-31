Российский пловец Лифинцев победил на турнире "Маре Нострум" в Барселоне

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российский пловец Мирон Лифинцев стал победителем в плавании на 50 м на спине на третьем этапе международного турнира "Маре Нострум" в испанской Барселоне.
Лифинцев показал результат 24,59 секунды и установил рекорд этапа в Барселоне. Вторым стал американец Квинтин Маккарти (24,84), третьим - чех Мирослав Кнедла (24,91).
Лифинцеву 20 лет, он является двукратным чемпионом мира в эстафете и пятикратным чемпионом мира на короткой воде.
Соревнования завершатся 31 мая.