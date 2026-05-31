20:39 31.05.2026
Отравившаяся едой из кафе в Пятигорске рассказала о симптомах отравления

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из кафе Пятигорска произошло массовое отравление.
  • Госпитализированы 29 человек.
  • У пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.
ПЯТИГОРСК, 31 мая – РИА Новости. Симптомы отравления едой из кафе в Пятигорске наступили через несколько часов, рассказала РИА Новости отравившаяся девушка.
В воскресенье правоохранители сообщили РИА Новости, что в результате массового отравления в одном из кафе Пятигорска были госпитализированы 29 человек.
"Я и мои друзья отравились после похода в это заведение. Не первый раз там ели, одно из любимых заведений города, взяли все как обычно, теперь лежим с температурой… Симптомы появились не сразу, прошло несколько часов, боль в животе, жар", – сказала собеседница агентства.
Девушка отметила, что самочувствие ухудшилось не у всех в компании. По ее словам, блюда были разными, вероятно, проблема заключалась в каком-то определенном продукте. Она также сообщила, что к помощи врачей пострадавшие не прибегали.
"Справляемся пока сами", – добавила она.
В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что девять человек в городе поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно, они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.
ПроисшествияПятигорскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
