Вид на подножие горы Бештау и город Пятигорск

В Пятигорске кафе, где массово отравились люди, закрыто

Краткий пересказ от РИА ИИ В одном из кафе Пятигорска произошло массовое отравление, в результате которого были госпитализированы 29 человек.

У пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.

Кафе в воскресенье закрыто.

ПЯТИГОРСК, 31 мая – РИА Новости. Кафе в Пятигорске, где массово отравились люди, закрыто, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье правоохранители сообщили РИА Новости, что в результате массового отравления в одном из кафе Пятигорска были госпитализированы 29 человек.

В социальных сетях заведения сообщается, что сотрудники выявляют продукт, который стал причиной отравления.

В сервисах "Яндекс" кафе имеет рейтинг 5 звезд и более 1600 отзывов.