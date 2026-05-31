В Пятигорске кафе, где массово отравились люди, закрыто

ПЯТИГОРСК, 31 мая – РИА Новости. Кафе в Пятигорске, где массово отравились люди, закрыто, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье правоохранители сообщили РИА Новости, что в результате массового отравления в одном из кафе Пятигорска были госпитализированы 29 человек.
В социальных сетях заведения сообщается, что сотрудники выявляют продукт, который стал причиной отравления.
В сервисах "Яндекс" кафе имеет рейтинг 5 звезд и более 1600 отзывов.
В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что девять человек в городе поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно, они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.