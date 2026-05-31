22:42 31.05.2026 (обновлено: 22:45 31.05.2026)
В Иране опровергли сообщения о якобы отставке Пезешкиана

Масуд Пезешкиан. Архивное фото
  • Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати опроверг сообщения СМИ об отставке Масуда Пезешкиана с должности президента страны.
  • Он отметил, что некоторые зарубежные СМИ уже не в первый раз за последние несколько месяцев распространяют этот слух.
ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати опроверг сообщения СМИ о якобы отставке Масуда Пезешкиана с должности президента страны.
Оппозиционные иранским властям СМИ писали, что Пезешкиан якобы направил письмо верховному лидеру Ирана Можтабе Хаменеи о желании уйти в отставку из-за фактического управления страной командованием Корпуса стражей исламской революции Ирана.
"Уже не в первый раз за последние несколько месяцев некоторые зарубежные СМИ распространяют слух об отставке президента - слух, которые не имеет отношения к реальности и до этого не раз опровергался", - написал Хазрати в соцсети X.
