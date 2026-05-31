В Иране опровергли сообщения о якобы отставке Пезешкиана

ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати опроверг сообщения СМИ о якобы отставке Масуда Пезешкиана с должности президента страны.
Оппозиционные иранским властям СМИ писали, что Пезешкиан якобы направил письмо верховному лидеру Ирана Можтабе Хаменеи о желании уйти в отставку из-за фактического управления страной командованием Корпуса стражей исламской революции Ирана.
"Уже не в первый раз за последние несколько месяцев некоторые зарубежные СМИ распространяют слух об отставке президента - слух, которые не имеет отношения к реальности и до этого не раз опровергался", - написал Хазрати в соцсети X.