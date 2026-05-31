Песня "Петербург" прозвучала при проверке систем оповещения в городе

В частности, во Фрунзенском районе города после 12.00 мск на улицах звучала песня "Петербург".

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, в воскресенье в Петербурге проводится плановая проверка акустических систем оповещения. С их помощью в 12.00 будут транслировать песню "Петербург" на музыку О.Щеглова и слова О.Воротынцевой и Е.Савельевой в исполнении народного артиста России Василия Герелло.