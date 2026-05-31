13:43 31.05.2026 (обновлено: 17:18 31.05.2026)
Песня "Петербург" прозвучала при проверке систем оповещения в городе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге провели плановая проверка акустических систем оповещения.
  • Во Фрунзенском районе города транслировалась песня "Петербург" в исполнении народного артиста России Василия Герелло.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Песню "Петербург" транслировали при плановой проверке акустических систем оповещения в Северной столице, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, во Фрунзенском районе города после 12.00 мск на улицах звучала песня "Петербург".
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, в воскресенье в Петербурге проводится плановая проверка акустических систем оповещения. С их помощью в 12.00 будут транслировать песню "Петербург" на музыку О.Щеглова и слова О.Воротынцевой и Е.Савельевой в исполнении народного артиста России Василия Герелло.
