Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия якобы хочет заманить Запад в ловушку переговоров.
- Заявление сделано на фоне идущих в Европе дискуссий о том, кто должен представлять ЕС в диалоге с Москвой.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия якобы хочет заманить Запад в ловушку переговоров. Об этом он написал в соцсети X.
"Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса", — говорится в публикации.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал самой большой глупостью ЕС отказ от диалога с Россией.
