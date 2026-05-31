15:42 31.05.2026 (обновлено: 17:22 31.05.2026)
Монахов, забывших обеты, ждет наказание при жизни, заявил патриарх Кирилл

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры. 31 мая 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры. 31 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл заявил, что монахов, забывающих о своих монашеских обетах, ждет наказание при жизни.
  • Праздник Святой Троицы в 2026 году пришелся на 31 мая.
  • Троица считается днем рождения христианской Церкви и отмечается украшением храмов березовыми ветвями и цветами, а также службой священников в зеленых одеждах.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в проповеди на день Святой Троицы, что монахов, забывающих о своих монашеских обетах, ждет наказание при жизни.
Праздник Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он пришелся на 31 мая.
"Присутствие в монастыре требует от тех, кто взял на себя ответственность и готовность жить в обители преподобной, служить Церкви верой и правдой… Тот, кто нарушает монашеские обеты, кто забывает о своем монашеском призвании, нередко ещё при жизни получает и на себе испытывает Божие наказание", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре.
Он напомнил, что за взятую на себя ответственность монах отвечает и на Страшном суде.
По церковному преданию, в день Пятидесятницы на апостолов снизошел Святой Дух, и они заговорили на разных языках и смогли проповедовать народам учение Христа. Поэтому в христианстве Троица считается днем рождения христианской Церкви. Храмы в этот день украшают березовыми ветвями и цветами, а священники служат в зеленых одеждах.
