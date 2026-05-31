В Париже один человек погиб на фоне беспорядков после победы "ПСЖ"

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Один человек погиб в ДТП в Париже на фоне беспорядков после победы "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, передает Franceinfo.
"Смертельная авария с мотоциклом произошла в ночь с субботы <...> на воскресенье <...> на кольцевой дороге Парижа на фоне празднований победы ПСЖ в Лиге чемпионов", — сообщило радио со ссылкой на прокуратуру.
Согласно свидетелям, водитель кроссового мотоцикла 2002 года рождения врезался в бетонное ограждение на съезде с кольцевой дороги в направлении Порт-Майо.
В субботу "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 — по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После этого болельщики спровоцировали беспорядки на улицах Франции.
По данным МВД, в разных районах Парижа зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. В 15 городах были случаи мародерства в магазинах. Французы вступали в стычки в силовиками, забрасывая их фейерверками, петардами, стеклянными бутылками и другими предметами. Ранены семь полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Задержано более 400 болельщиков.