В Париже один человек погиб на фоне беспорядков после победы "ПСЖ"

"Смертельная авария с мотоциклом произошла в ночь с субботы <...> на воскресенье <...> на кольцевой дороге Парижа на фоне празднований победы ПСЖ в Лиге чемпионов", — сообщило радио со ссылкой на прокуратуру.

По данным МВД, в разных районах Парижа зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. В 15 городах были случаи мародерства в магазинах. Французы вступали в стычки в силовиками, забрасывая их фейерверками, петардами, стеклянными бутылками и другими предметами. Ранены семь полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Задержано более 400 болельщиков.