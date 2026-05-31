Рейтинг@Mail.ru
В Париже один человек погиб на фоне беспорядков после победы "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:15 31.05.2026 (обновлено: 15:43 31.05.2026)
В Париже один человек погиб на фоне беспорядков после победы "ПСЖ"

Franceinfo: в Париже человек погиб в ДТП на фоне беспорядков после победы ПСЖ

© AP Photo / Thomas PadillaБеспорядки после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
Беспорядки после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Беспорядки после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Париже один человек погиб в ДТП на фоне беспорядков после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.
ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Один человек погиб в ДТП в Париже на фоне беспорядков после победы "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, передает Franceinfo.
«

"Смертельная авария с мотоциклом произошла в ночь с субботы <...> на воскресенье <...> на кольцевой дороге Парижа на фоне празднований победы ПСЖ в Лиге чемпионов", — сообщило радио со ссылкой на прокуратуру.

Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Зарплата в два раза меньше, украинцы и лютый хейт: как Сафонов заткнул всех
Вчера, 11:42
Согласно свидетелям, водитель кроссового мотоцикла 2002 года рождения врезался в бетонное ограждение на съезде с кольцевой дороги в направлении Порт-Майо.
В субботу "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 — по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После этого болельщики спровоцировали беспорядки на улицах Франции.
По данным МВД, в разных районах Парижа зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. В 15 городах были случаи мародерства в магазинах. Французы вступали в стычки в силовиками, забрасывая их фейерверками, петардами, стеклянными бутылками и другими предметами. Ранены семь полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Задержано более 400 болельщиков.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Лучший в мире": фанаты "ПСЖ" восхитились игрой Сафонова после победы в ЛЧ
Вчера, 08:38
 
ФутболПарижФранцияКубок Франции по футболуВ миреПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала