Рейтинг@Mail.ru
Не менее 11 человек пострадали в ходе беспорядков в Париже, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 31.05.2026 (обновлено: 11:40 31.05.2026)
Не менее 11 человек пострадали в ходе беспорядков в Париже, пишут СМИ

Figaro: в Париже 11 человек пострадали в ходе беспорядков после победы "ПСЖ"

© AP Photo / Thomas PadillaПолиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Париже после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов произошли беспорядки, в ходе которых пострадали по меньшей мере 11 человек.
  • Среди пострадавших — семь полицейских, один из них получил серьезное ранение.
  • По всей Франции были задержаны 416 человек, из них 283 — в агломерации Парижа.
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в ходе беспорядков в Париже после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщает газета Figaro со ссылкой на МВД.
Согласно СМИ, один человек получил ножевое ранение в Париже в районе площади Республики. Кроме того, сообщается, что в реанимацию был передан пострадавший с остановкой сердца, после того как его вытащили из Сены.
Беспорядки после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Во Франции задержали более 400 фанатов при беспорядках после победы "ПСЖ"
Вчера, 07:58
Еще два человека пострадали в результате ДТП на кольцевой дороге столицы. По информации полиции, они врезались в бетонное ограждение, установленное поперек проезжей части. Оба оказались в тяжелом состоянии.
В результате беспорядков пострадали семь полицейский, один из них получил серьезное ранение, пишет издание со ссылкой на главу МВД Лорана Нуньеса.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы в ночь на воскресенье на улицах Парижа болельщики устроили беспорядки. В общей сложности 416 человек были задержаны по всей Франции, из них 283 - в агломерации Парижа.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Лучший в мире": фанаты "ПСЖ" восхитились игрой Сафонова после победы в ЛЧ
Вчера, 08:38
 
ПарижСена (река)ФранцияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала