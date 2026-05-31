© AP Photo / Thomas Padilla Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов

Не менее 11 человек пострадали в ходе беспорядков в Париже, пишут СМИ

В Париже после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов произошли беспорядки, в ходе которых пострадали по меньшей мере 11 человек.

Среди пострадавших — семь полицейских, один из них получил серьезное ранение.

По всей Франции были задержаны 416 человек, из них 283 — в агломерации Парижа.

ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в ходе беспорядков в Париже после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщает газета Figaro со ссылкой на МВД.

Согласно СМИ, один человек получил ножевое ранение в Париже в районе площади Республики. Кроме того, сообщается, что в реанимацию был передан пострадавший с остановкой сердца, после того как его вытащили из Сены

Еще два человека пострадали в результате ДТП на кольцевой дороге столицы. По информации полиции, они врезались в бетонное ограждение, установленное поперек проезжей части. Оба оказались в тяжелом состоянии.

В результате беспорядков пострадали семь полицейский, один из них получил серьезное ранение, пишет издание со ссылкой на главу МВД Лорана Нуньеса.