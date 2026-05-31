Не менее 11 человек пострадали в ходе беспорядков в Париже, пишут СМИ

ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в ходе беспорядков в Париже после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщает газета Figaro со ссылкой на МВД.
Еще два человека пострадали в результате ДТП на кольцевой дороге столицы. По информации полиции, они врезались в бетонное ограждение, установленное поперек проезжей части. Оба оказались в тяжелом состоянии.
В результате беспорядков пострадали семь полицейский, один из них получил серьезное ранение, пишет издание со ссылкой на главу МВД Лорана Нуньеса.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы в ночь на воскресенье на улицах Парижа болельщики устроили беспорядки. В общей сложности 416 человек были задержаны по всей Франции, из них 283 - в агломерации Парижа.