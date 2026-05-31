Тайна бездонного озера, которую не могут разгадать больше ста лет

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Чтобы побывать в необычном месте, необязательно отправляться в джунгли Амазонки или на хребты Тибета. Иногда достаточно лишь недалеко отъехать от мегаполиса. Как пример — озеро Бездонное в Московской области.

Что же загадочного скрывается в его глубинах?

Озеро без дна

В восьми километрах от подмосковного Солнечногорска расположен небольшой водоем. От Зеленограда на машине можно доехать минут за 40. Озеро окружено лесом, и на маршруте нет заметных указателей. По форме водоем близок к идеальному кругу, а благодаря легендам, с ним связанным, входит в рейтинг самых загадочных мест России.

Озеро весьма популярно среди туристов, отдающим предпочтению необычному отдыху и интересу к необычным явлениям. Его феномен отражен в названии, под которым этот водоем и занесен на карту Московской области, — Бездонное. Местные жители рассказывают, что у озера буквально нет дна.

Отдушина мирового океана

Весьма широкую известность эта легенда приобрела благодаря дневнику Александра Блока. В детстве будущий великий русский поэт приезжал в эти места на лето к своему деду — Андрею Николаевичу Бекетову, ученому, ректору Петербургского университета.

Повзрослев, юноша продолжал часто посещать эти уединенные и так полюбившиеся места. В один из таких приездов, гуляя по окрестным лесам и лугам, Блок повстречал лесника. От него-то и узнал, что, по глубокому убеждению многих местных крестьян, Бездонное озеро действительно не имеет дна, за что и получило в народе такое название.

Сколько смельчаки ни пытались до него добраться, нащупать донную твердь не удавалось. По мнению крестьян, озеро, несомненно, вело к "центру земли" или как минимум было связано с водами мирового океана.

Потрясенный поэт сделал запись в своем дневнике: "В озере под деревней Сергиевской нет дна. Иногда всплывают доски с иностранными надписями. Это отдушина океана".

Что искал Менделеев

Существует легенда, что озеро пытался исследовать знаменитый русский ученый и химик Дмитрий Иванович Менделеев, чья усадьба находилась неподалеку.

Заинтересовавшись многочисленными "волшебными" рассказами о Бездонном озере, он решил лично измерить его глубину. Однако канат с грузом ушел в озеро полностью, а дна так и не удалось нащупать.

Продолжает озеро подкидывать сюрпризы и в настоящее время. В 2003 году здесь якобы был обнаружен спасательный жилет ВМС США, подписанный именем моряка Сэма Беловски, который за некоторое время до этого пропал в районе Красного моря.

Пробить ложное дно

Сейчас озеро привлекает все больше любителей странного и загадочного.

"После погружения на глубину голубой бездны в четыре-пять метров начинается илистая взвесь, но она не является дном. Далее вновь идет слой воды, а потом опять илистая взвесь. Таким образом, озеро похоже на слоеный пирог. Погружение в эту липкую и тягучую субстанцию вызывает страх у ныряльщиков, поэтому дальше этого уровня никто не осмеливается погружаться", — рассказывал драйвер Алекс Игошин.

У озера существует так называемое ложное дно — мощный слой сапропеля — это донные отложения в пресноводных водоемах, отличающиеся от ила консолидацией материала.