Рейтинг@Mail.ru
Тайна бездонного озера, которую не могут разгадать больше ста лет - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 31.05.2026

Тайна бездонного озера, которую не могут разгадать больше ста лет

CC BY-SA 4.0 / Обухов Александр Владимирович (cropped) / Серебряноборское лесничество РАН: Северо-Западный округ, МоскваБездонное озеро
Бездонное озеро - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Обухов Александр Владимирович (cropped) / Серебряноборское лесничество РАН: Северо-Западный округ, Москва
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Чтобы побывать в необычном месте, необязательно отправляться в джунгли Амазонки или на хребты Тибета. Иногда достаточно лишь недалеко отъехать от мегаполиса. Как пример — озеро Бездонное в Московской области.
Что же загадочного скрывается в его глубинах?

Озеро без дна

В восьми километрах от подмосковного Солнечногорска расположен небольшой водоем. От Зеленограда на машине можно доехать минут за 40. Озеро окружено лесом, и на маршруте нет заметных указателей. По форме водоем близок к идеальному кругу, а благодаря легендам, с ним связанным, входит в рейтинг самых загадочных мест России.
Озеро весьма популярно среди туристов, отдающим предпочтению необычному отдыху и интересу к необычным явлениям. Его феномен отражен в названии, под которым этот водоем и занесен на карту Московской области, — Бездонное. Местные жители рассказывают, что у озера буквально нет дна.

Отдушина мирового океана

Весьма широкую известность эта легенда приобрела благодаря дневнику Александра Блока. В детстве будущий великий русский поэт приезжал в эти места на лето к своему деду — Андрею Николаевичу Бекетову, ученому, ректору Петербургского университета.
Повзрослев, юноша продолжал часто посещать эти уединенные и так полюбившиеся места. В один из таких приездов, гуляя по окрестным лесам и лугам, Блок повстречал лесника. От него-то и узнал, что, по глубокому убеждению многих местных крестьян, Бездонное озеро действительно не имеет дна, за что и получило в народе такое название.
CC BY-SA 4.0 / Olgazax (cropped) / Бездонное озероОзеро Бездонное
Бездонное озеро - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Olgazax (cropped) / Бездонное озеро
Озеро Бездонное
Сколько смельчаки ни пытались до него добраться, нащупать донную твердь не удавалось. По мнению крестьян, озеро, несомненно, вело к "центру земли" или как минимум было связано с водами мирового океана.
Потрясенный поэт сделал запись в своем дневнике: "В озере под деревней Сергиевской нет дна. Иногда всплывают доски с иностранными надписями. Это отдушина океана".

Что искал Менделеев

Существует легенда, что озеро пытался исследовать знаменитый русский ученый и химик Дмитрий Иванович Менделеев, чья усадьба находилась неподалеку.
Заинтересовавшись многочисленными "волшебными" рассказами о Бездонном озере, он решил лично измерить его глубину. Однако канат с грузом ушел в озеро полностью, а дна так и не удалось нащупать.
Продолжает озеро подкидывать сюрпризы и в настоящее время. В 2003 году здесь якобы был обнаружен спасательный жилет ВМС США, подписанный именем моряка Сэма Беловски, который за некоторое время до этого пропал в районе Красного моря.

Пробить ложное дно

Сейчас озеро привлекает все больше любителей странного и загадочного.
"После погружения на глубину голубой бездны в четыре-пять метров начинается илистая взвесь, но она не является дном. Далее вновь идет слой воды, а потом опять илистая взвесь. Таким образом, озеро похоже на слоеный пирог. Погружение в эту липкую и тягучую субстанцию вызывает страх у ныряльщиков, поэтому дальше этого уровня никто не осмеливается погружаться", — рассказывал драйвер Алекс Игошин.
© Depositphotos.com / KevinPanizzaАквалангист у обломков затонувшего судна
Аквалангист у обломков затонувшего судна - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Depositphotos.com / KevinPanizza
Аквалангист у обломков затонувшего судна
У озера существует так называемое ложное дно — мощный слой сапропеля — это донные отложения в пресноводных водоемах, отличающиеся от ила консолидацией материала.
Пытались обследовать дно и ученые: провели экспедицию специалистов Солнечногорского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Исследователи вооружились 200-метровой веревкой, но инвентарь такой длины им не понадобился. Восьмикилограммовый заостренный снаряд достиг "ложного дна" уже на глубине семи метров, а затем погрузился еще на шесть. Но преодолеть при этом плотные органические образования, из которых и состоит "ложное дно", не удалось.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала