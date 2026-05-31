В Херсонской области девять округов полностью обесточены из-за атаки БПЛА
21:25 31.05.2026
В Херсонской области девять округов полностью обесточены из-за атаки БПЛА

Сальдо: девять округов Херсонской области полностью обесточены из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девять округов Херсонской области полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА.
  • Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Девять округов Херсонской области полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов.
Херсонская область, Владимир Сальдо, Происшествия
 
 
