В Херсонской области девять округов полностью обесточены из-за атаки БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Девять округов Херсонской области полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов.