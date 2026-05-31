Нетаньяху приказал расширить операцию против "Хезболлы" в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нетаньяху поручил ЦАХАЛ расширить операцию против "Хезболлы" в Ливане.
- Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за планов Тель-Авива.
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ расширить операцию против движения "Хезболла" в Ливане.
«
"Я поручил Армии обороны Израиля расширить маневры в Ливане. Наши силы пересекли реку Литани. Они захватили стратегические районы. Они взяли под контроль хребет Бофор. И теперь мое указание — углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем "Хезболлы", — заявил он в видеообращении.
Ранее в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждал, что ЦАХАЛ взяла под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Она контролировала этот район во время войны 1982-2000 годов.
Официально между Тель-Авивом и Бейрутом сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по соседней стране. В ответ "Хезболла" атакует ракетами объекты ЦАХАЛ в пограничной зоне.
