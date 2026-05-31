В Мьянме при взрыве в здании погибли 46 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В здании на северо-востоке Мьянмы произошел взрыв, при котором погибли 46 человек, в том числе дети.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. При взрыве в населенном пункте Намкхам в Мьянме погибли 46 человек, передает Associated Press.
«
"Взрыв произошел в воскресенье в здании на северо-востоке Мьянмы, где, как предполагается, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности", — говорится в публикации.
Среди погибших шестеро детей, 74 пострадавших госпитализировали.
Один из спасателей сообщил агентству, что при взрыве повреждения получили более 100 домов.
В публикации уточняется, что район, где произошел инцидент, контролируется повстанцами из "Освободительной армии Та-Анг" (TNLA). Сами они заявили в соцсетях, что хранили в здании вещество гелигнит (гремучий студень) для работ в горнодобывающей области и расследуют причины случившегося.
"Освободительная армия Та-Анг" — вооруженное формирование этнической группы Палаунг, действующее в Шанском штате.