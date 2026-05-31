16:20 31.05.2026
Ефимов: девять инфраструктурных договоров подписали с инвесторами в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Девять инфраструктурных договоров, в том числе на благоустройство территорий в шести административных округах Москвы, подписал город с инвесторами с начала 2026 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2026 года инвесторы заключили с городом девять договоров, в рамках которых будут не только построены социальные объекты, но и благоустроены большие городские территории совокупной площадью свыше 30 гектаров. Новый механизм позволяет синхронизировать ввод жилья с развитием социальной инфраструктуры и мест отдыха, снижает проектные риски и делает финансовые потоки предсказуемыми", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Инфраструктурные договоры, по которым инвесторы строят и передают столице соцобъекты, фиксируют взаимные обязательства застройщиков и города, льготы и меры ответственности, пояснил заммэра. Эти соглашения, по его словам, четко прописывают перечень запланированных к строительству объектов инфраструктуры и очередность их сдачи, обязанность застройщиков по соблюдению проекта организации дорожного движения, сведения о создаваемых рабочих местах и мероприятиях по благоустройству.
В частности, в Ярославском районе Москвы по инфраструктурному договору проведут озеленение территории общего пользования на площади 3,14 гектара, а в Донском районе в рамках такого соглашения комплексно благоустроят и озеленят примерно 25 тысяч квадратных метров с созданием природного комплекса, привели примеры в департаменте градостроительной политики.
 
