Ефимов: девять инфраструктурных договоров подписали с инвесторами в Москве

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Девять инфраструктурных договоров, в том числе на благоустройство территорий в шести административных округах Москвы, подписал город с инвесторами с начала 2026 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

« "С начала 2026 года инвесторы заключили с городом девять договоров, в рамках которых будут не только построены социальные объекты, но и благоустроены большие городские территории совокупной площадью свыше 30 гектаров. Новый механизм позволяет синхронизировать ввод жилья с развитием социальной инфраструктуры и мест отдыха, снижает проектные риски и делает финансовые потоки предсказуемыми", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

Инфраструктурные договоры, по которым инвесторы строят и передают столице соцобъекты, фиксируют взаимные обязательства застройщиков и города, льготы и меры ответственности, пояснил заммэра. Эти соглашения, по его словам, четко прописывают перечень запланированных к строительству объектов инфраструктуры и очередность их сдачи, обязанность застройщиков по соблюдению проекта организации дорожного движения, сведения о создаваемых рабочих местах и мероприятиях по благоустройству.