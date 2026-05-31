Ликсутов: сквер с амфитеатром и веранда появятся в ОЭЗ "Технополис Москва"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:45 31.05.2026

Ликсутов: сквер с амфитеатром и веранда появятся в ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На промышленных площадках "Алабушево" и "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва" обустроят зоны отдыха для работников предприятий и всех жителей столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем инфраструктуру столичной особой экономической зоны. Так, на площадке “Печатники” завершаются работы по созданию нового пространства для отдыха. Здесь появится летняя веранда и лаунж-зона под открытым небом, а также корт для игры в сквош. В “Алабушево” обновят сквер с амфитеатром и продлят зеленую аллею резидентов. А в индустриальном парке “Руднево” проведут озеленение территории", — привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В этом году на территории ОЭЗ высадят 3,3 тысячи однолетних и многолетних растений, а в прошлом году здесь появились более трех тысяч кустарников и деревьев. На площадке "Печатники" реконструировали входную группу одного из корпусов и установили новый лифт для доступа гостей в конгресс-центр. Продолжается обновление трех КПП — их выполнят в едином стиле, чтобы сделать вход на территорию ОЭЗ максимально удобным.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ОЭЗ "Технополис Москва" — крупнейшая в России особая экономическая зона как по объему инвестиций, так и по площадям работающих предприятий. На ее территории построено более 2,1 миллиона квадратных метров современных промышленных и общественно-деловых площадей. По итогам 2025 года общий объем частных и бюджетных инвестиций в развитие промышленности в ОЭЗ составил 493 миллиарда рублей.
Москва активно развивает социальную инфраструктуру на производственных территориях. Благодаря городским решениям работники высокотехнологичных предприятий получают не только современные рабочие места, но и качественные общественные пространства для отдыха. Это вносит вклад в развитие национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
