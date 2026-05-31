Гарбузов: в Москве работают 360 компаний-производителей стройматериалов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Индустрия стройматериалов столицы представлена сегодня более чем 360 предприятиями, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

В воскресенье празднует свое 65-летие основоположник индустриального домостроения в столице, одно из крупнейших предприятий по выпуску стройматериалов и возведению жилых объектов — "Первый ДСК", напомнил он.

« "Сегодня более 360 московских предприятий выпускают различные строительные материалы. При поддержке города они активно развиваются: наращивают производственные мощности, внедряют инновационные технологии и повышают качество выпускаемой продукции. Это напрямую влияет на темпы и стандарты жилищного строительства в столице, позволяя создавать современную и комфортную городскую среду для москвичей", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова

Как отмечается в сообщении, на "Первом ДСК" действует полный производственный цикл: от проектирования до возведения зданий. Комбинат выпускает панели с комбинированными фасадами, а также полный ассортимент ЖБИ для сборного домостроения, производит сантехкабины, инженерные и шахт-модули.

Компания также наладила производство светопрозрачных конструкций, включая окна ПВХ, типовые и нестандартные конструкций холодного и теплого алюминиевого остекления для разных типов объектов. Годовая мощность площадки составляет 425 тысяч квадратных метров продукции. Предприятие продолжает развиваться, внедряя инновационные решения и сохраняя высокие стандарты производства, отметили в ДИПП.