Гарбузов: в Москве работают 360 компаний-производителей стройматериалов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Индустрия стройматериалов столицы представлена сегодня более чем 360 предприятиями, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
В воскресенье празднует свое 65-летие основоположник индустриального домостроения в столице, одно из крупнейших предприятий по выпуску стройматериалов и возведению жилых объектов — "Первый ДСК", напомнил он.
"Сегодня более 360 московских предприятий выпускают различные строительные материалы. При поддержке города они активно развиваются: наращивают производственные мощности, внедряют инновационные технологии и повышают качество выпускаемой продукции. Это напрямую влияет на темпы и стандарты жилищного строительства в столице, позволяя создавать современную и комфортную городскую среду для москвичей", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Как отмечается в сообщении, на "Первом ДСК" действует полный производственный цикл: от проектирования до возведения зданий. Комбинат выпускает панели с комбинированными фасадами, а также полный ассортимент ЖБИ для сборного домостроения, производит сантехкабины, инженерные и шахт-модули.
Компания также наладила производство светопрозрачных конструкций, включая окна ПВХ, типовые и нестандартные конструкций холодного и теплого алюминиевого остекления для разных типов объектов. Годовая мощность площадки составляет 425 тысяч квадратных метров продукции. Предприятие продолжает развиваться, внедряя инновационные решения и сохраняя высокие стандарты производства, отметили в ДИПП.
Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает более 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято свыше 755 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.