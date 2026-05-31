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В "Мосгазе" назвали самые востребованные услуги у москвичей - РИА Новости, 03.06.2026
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17:22 31.05.2026 (обновлено: 17:23 03.06.2026)
В "Мосгазе" назвали самые востребованные услуги у москвичей

Одной из самых востребованных услуг у москвичей стала переделка газовой разводки

© "Мосгаз"Сотрудник "Мосгаза" за работой
Сотрудник Мосгаза за работой - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© "Мосгаз"
Сотрудник "Мосгаза" за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Самыми востребованными услугами у москвичей остаются переделка газовой разводки, ремонт газовых плит, водонагревателей и котлов, а также их замена, сообщается на сайте мэра и правительства и столицы.
"Сейчас в службе сервиса АО "Мосгаз" работают более 170 специалистов, включая 35 сотрудников диспетчерского подразделения. Традиционно самыми востребованными услугами остаются переделка газовой разводки, ремонт газовых плит, водонагревателей и котлов, а также их замена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый год количество заявок увеличивается. Это связано с ростом доверия к официальной службе сервиса и повышением ее узнаваемости, все поступающие обращения оперативно обрабатываются. Больше всего работ выполнили в 2025 году.
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