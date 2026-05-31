Эксперт уверен, что миротворческие миссии ООН остаются востребованными
05:16 31.05.2026
© AP Photo / Florence Miettaux — Миротворцы ООН в Южном Судане. Архивное фото
Миротворцы ООН в Южном Судане. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миротворческие миссии ООН сохраняют актуальность в условиях роста международной напряженности и отсутствия иных механизмов урегулирования конфликтов, заявил Юрий Видакас.
  • Современные миротворческие миссии ООН стали многокомпонентными и включают в себя гуманитарную составляющую, а также защиту гражданского населения.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Миротворческие миссии ООН сохраняют актуальность в условиях роста международной напряженности и отсутствия иных механизмов урегулирования конфликтов, заявил РИА Новости подполковник запаса, президент межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Юрий Видакас.
"Конфликты были и будут. И пока других рецептов международное сообщество по урегулированию конфликтов не придумало. Миротворческие операции остаются востребованными, особенно на фоне нестабильности в Африке и других регионах", - сказал Видакас.
По его словам, успех миротворческой миссии зависит, в том числе, от умения офицеров наладить контакт с местными населением.
Он обратил внимание, что современные миротворческие миссии ООН стали многокомпонентными и включают в себя гуманитарную составляющую, а также защиту гражданского населения.
Международный день миротворцев ООН отмечается ежегодно 29 мая. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 11 декабря 2002 года. В резолюции предложено государствам-членам ООН, неправительственным организациям и отдельным гражданам отмечать этот день как дань памяти погибшим, как знак уважения к служившим и продолжающим служить людям в составе операций ООН по поддержанию мира.
