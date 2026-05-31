Лукашенко: Минск определил "очень серьезную цель" недалеко от Белоруссии

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на угрозы киевского режима о якобы наличии на белорусской территории 500 потенциальных целей заявил, что Минск определил одну "очень серьезную цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии".
В воскресенье белорусский лидер назвал "трепом" звучащие из Киева заявления о якобы определенных на территории Белоруссии 500 потенциальных целях.
Белорусский президент охарактеризовал подобные заявления из Киева как "болтовню". Он также отметил, что позиция украинских военных в данном вопросе иная.
"Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1,5 тысячи километров дополнительного фронта - граница. И непростая граница Белоруссии и Украины. Им это надо? Нет", - объяснил Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер обратил внимание на состав военных сил на Украине со стороны границы с Белоруссией.
"Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит, но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны - вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее", - подчеркнул Лукашенко.
