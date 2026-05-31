Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: Минск определил "очень серьезную цель" недалеко от Белоруссии - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 31.05.2026

Лукашенко: Минск определил "очень серьезную цель" недалеко от Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что Минск определил одну "очень серьезную цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии".
  • Президент Белоруссии охарактеризовал заявления из Киева о 500 потенциальных целях на белорусской территории как "треп" и "болтовню".
  • Он отметил, что украинские военные не хотят войны с Белоруссией, так как это создаст дополнительный фронт.
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на угрозы киевского режима о якобы наличии на белорусской территории 500 потенциальных целей заявил, что Минск определил одну "очень серьезную цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии".
В воскресенье белорусский лидер назвал "трепом" звучащие из Киева заявления о якобы определенных на территории Белоруссии 500 потенциальных целях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Белорусских солдат на Украине не было и не будет, заявил Лукашенко
Вчера, 12:50
"Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Белоруссии. Это же они тоже понимают", - сказал журналистам по окончании саммита ЕАЭС в Астане Лукашенко, слова которого привело в воскресенье белорусское госагентство Белта.
Белорусский президент охарактеризовал подобные заявления из Киева как "болтовню". Он также отметил, что позиция украинских военных в данном вопросе иная.
«
"Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1,5 тысячи километров дополнительного фронта - граница. И непростая граница Белоруссии и Украины. Им это надо? Нет", - объяснил Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер обратил внимание на состав военных сил на Украине со стороны границы с Белоруссией.
"Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит, но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны - вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее", - подчеркнул Лукашенко.
Со среды по пятницу в Астане прошел саммит Евразийского экономического союза.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В ЕС подталкивают Зеленского к угрозам Белоруссии, заявил Лукашенко
Вчера, 13:02
 
В миреБелоруссияУкраинаКиевАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала