Лукашенко: Минск определил "очень серьезную цель" недалеко от Белоруссии

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на угрозы киевского режима о якобы наличии на белорусской территории 500 потенциальных целей заявил, что Минск определил одну "очень серьезную цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии".

"Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1,5 тысячи километров дополнительного фронта - граница. И непростая граница Белоруссии и Украины. Им это надо? Нет", - объяснил Лукашенко.

"Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит, но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны - вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее", - подчеркнул Лукашенко.