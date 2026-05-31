Рейтинг@Mail.ru
В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема в аспирантуру - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 31.05.2026
В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема в аспирантуру

РИА Новости: подачу заявления в аспирантуру через сайты вузов упразднили

© Depositphotos.com / IgorVetushko Предприниматель визирует документы
Предприниматель визирует документы - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2026 года заявление о приеме в аспирантуру можно будет подать через портал «Госуслуги», лично в образовательную организацию или через оператора почтовой связи, подача заявления через информационные системы вуза упраздняется.
  • С 2026 года целевая квота при поступлении в аспирантуру будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков обучения, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест.
  • Общее число аспирантов российских университетов и научных организаций возросло с 87,75 тысяч в 2020 году до 126,2 тысяч в 2025 году, или на 44%.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобрнауки России изменило правила приема в аспирантуру, теперь в электронном формате поступающие смогут подать заявление только через "Госуслуги", а целевая квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Уточняется, что сроки приема и зачисления, а также иные основные правила приема в аспирантуру сохранены без изменений.
Студент СПбГМТУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Цель аспирантуры — не ходить на занятия, а исследовать, заявил эксперт
9 апреля, 19:11
"Заявление о приеме в аспирантуру начиная с 2026 г. поступающие смогут подать через портал "Госуслуги", лично в образовательную организацию или направить его через оператора почтовой связи. Подача заявления о приеме в аспирантуру через информационные системы вуза с 2026 г. упраздняется", - говорится в сообщении.
Кроме того, для увеличения заполнения целевой квоты при поступлении в аспирантуру на целевое обучение, с 2026 года квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков целевого обучения, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест, то есть будет полностью детализироваться. Так, целевое место будет закрепляться за конкретным заказчиком.
В министерстве добавили, что общее число аспирантов российских университетов и научных организаций возросло с 87,75 тысяч в 2020 году до 126,2 тысяч в 2025 году, или на 44%.
Приемная кампания - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Минобрнауки установило "день тишины" при зачислении в вузы
11 мая, 01:51
 
ОбществоРоссияОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала