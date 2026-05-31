Рейтинг@Mail.ru
Польский ресторатор рассказал, на каком языке говорят украинские мигранты - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 31.05.2026 (обновлено: 17:18 31.05.2026)
Польский ресторатор рассказал, на каком языке говорят украинские мигранты

РИА Новости: украинцы на работе в Польше в основном разговаривают на русском

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше украинские мигранты во время работы в основном используют русскую лексику, рассказал ресторатор.
  • Русский язык стал универсальным в общении между людьми в условиях многоязычия.
  • В некоторых сегментах рынка труда Польши формируется многоязычная среда, где основной контакт между мигрантами происходит на русском или смешанных языковых формах.
ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские мигранты на работе в Польше в основном разговаривают на русском языке, рассказал РИА Новости владелец одного из варшавских ресторанов.
«

"В большинстве рабочих коллективов основную часть сотрудников составляют украинцы. <...> Русский язык очень часто используется как универсальный для общения между людьми с разным уровнем знания польского. Выбор падает именно на русский потому, что огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где этот язык был или остается распространенным в повседневной жизни", — рассказал ресторатор.

Кроме того, работодатели в первую очередь ориентируются на качество выполнения рабочих задач, а не на языковую интеграцию сотрудников, добавил ресторатор.
"В результате в некоторых сегментах рынка труда Польши формируется многоязычная среда, где польский язык используется ограниченно, а основное общение между мигрантами происходит на русском или смешанных языковых формах", — заключил собеседник агентства.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Ущипните меня!": в Польше разгорелся скандал из-за чиновницы-украинки
28 мая, 02:28
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала