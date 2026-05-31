Польский ресторатор рассказал, на каком языке говорят украинские мигранты

ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские мигранты на работе в Польше в основном разговаривают на русском языке, рассказал РИА Новости владелец одного из варшавских ресторанов.
"В большинстве рабочих коллективов основную часть сотрудников составляют украинцы. <...> Русский язык очень часто используется как универсальный для общения между людьми с разным уровнем знания польского. Выбор падает именно на русский потому, что огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где этот язык был или остается распространенным в повседневной жизни", — рассказал ресторатор.
Кроме того, работодатели в первую очередь ориентируются на качество выполнения рабочих задач, а не на языковую интеграцию сотрудников, добавил ресторатор.
"В результате в некоторых сегментах рынка труда Польши формируется многоязычная среда, где польский язык используется ограниченно, а основное общение между мигрантами происходит на русском или смешанных языковых формах", — заключил собеседник агентства.