В Херсонской области отменили все мероприятия ко Дню защиты детей

ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. Все праздничные мероприятия, которые были приурочены в Херсонской области ко Дню защиты детей, отменены после удара украинского БПЛА по многоквартирным домам в Геническе, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.