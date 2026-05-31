В Херсонской области отменили все мероприятия ко Дню защиты детей
21:17 31.05.2026
В Херсонской области отменили все мероприятия ко Дню защиты детей

Семья в парке. Архивное фото
  • В Херсонской области отменены все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, после удара украинского БПЛА по многоквартирным домам в Геническе.
  • В результате удара погиб ребенок и 10 человек пострадали.
ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. Все праздничные мероприятия, которые были приурочены в Херсонской области ко Дню защиты детей, отменены после удара украинского БПЛА по многоквартирным домам в Геническе, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Все праздничные мероприятия, которые были приурочены и запланированы ко Дню защиты детей в Херсонской области, отменены из-за удара украинского БПЛА по многоквартирным жилыми домам, в результате которого погиб ребенок и 10 человек пострадало", - заявили в пресс-службе губернатора.
По информации пресс-службы, в настоящее время опасность повторных ударов БПЛА киевского режима сохраняется.
