В Херсонской области отменили все мероприятия ко Дню защиты детей

ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. Все праздничные мероприятия, которые были приурочены в Херсонской области ко Дню защиты детей, отменены после удара украинского БПЛА по многоквартирным домам в Геническе, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Все праздничные мероприятия, которые были приурочены и запланированы ко Дню защиты детей в Херсонской области, отменены из-за удара украинского БПЛА по многоквартирным жилыми домам, в результате которого погиб ребенок и 10 человек пострадало", - заявили в пресс-службе губернатора.
По информации пресс-службы, в настоящее время опасность повторных ударов БПЛА киевского режима сохраняется.