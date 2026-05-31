МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Мексики по футболу обыграла команду Австралии в товарищеском матче в США.

Встреча, прошедшая в Пасадене, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканской сборной, в составе которой отличился Йохан Васкес (28-я минута).