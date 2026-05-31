Сборная Мексики по футболу обыграла команду Австралии в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
07:41 31.05.2026
Сборная Мексики по футболу обыграла команду Австралии в товарищеском матче

Сборная Мексики по футболу обыграла Австралию в товарищеском матче со счетом 1:0

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Мексики по футболу обыграла команду Австралии в товарищеском матче в США.
Встреча, прошедшая в Пасадене, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканской сборной, в составе которой отличился Йохан Васкес (28-я минута).
Защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте. Полузащитник столичного "Динамо" Луис Чавес вышел на игру в стартовом составе и был заменен на той же минуте.
В других матчах команда Эквадора обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 2:1, а сборная Южной Кореи разгромила команду Тринидада и Тобаго - 5:0.
Сборная Мексики вместе с США и Канадой является хозяйкой предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Команда откроет мировое первенство матчем против сборной ЮАР, также мексиканцам предстоит сыграть в группе А с командами Южной Кореи и Чехии.
Товарищеские матчи
31 мая 2026 • начало в 05:00
Завершен
Мексика
1 : 0
Австралия
28‎’‎ • Йохан Васкес
(Алексис Вега)
