МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Мексики по футболу обыграла команду Австралии в товарищеском матче в США.
Встреча, прошедшая в Пасадене, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканской сборной, в составе которой отличился Йохан Васкес (28-я минута).
Защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте. Полузащитник столичного "Динамо" Луис Чавес вышел на игру в стартовом составе и был заменен на той же минуте.
В других матчах команда Эквадора обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 2:1, а сборная Южной Кореи разгромила команду Тринидада и Тобаго - 5:0.
