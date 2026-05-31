Медведев: ЕР выполняет поручение Путина по вовлечению бойцов СВО в выборы

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Единая Россия" выполняет поручение президента РФ Владимира Путина по вовлечению участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

"Наша партия исполняет поручение президента о максимальном вовлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной", - сказал Медведев , открывая процедуру соединения ключа шифрования электронного предварительного голосования " Единой России ".

Председатель ЕР отметил, что заявки на участие в предварительном голосовании партии подали более 1 300 участников специальной военной операции.

"Впереди у вас, уважаемые товарищи, уважаемые ветераны, весьма сложный период вашей жизни, поскольку будет и высокая конкуренция, но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе", - добавил он.