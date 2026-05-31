Рейтинг@Mail.ru
Медведев: ЕР выполняет поручение Путина по вовлечению бойцов СВО в выборы - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 31.05.2026
Медведев: ЕР выполняет поручение Путина по вовлечению бойцов СВО в выборы

Медведев: ЕР выполняет поручение Путина по вовлечению участников СВО в выборы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" выполняет поручение Владимира Путина по вовлечению участников специальной военной операции в избирательный процесс, сообщил Дмитрий Медведев.
  • Более 1 300 участников специальной военной операции подали заявки на участие в предварительном голосовании ЕР.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Единая Россия" выполняет поручение президента РФ Владимира Путина по вовлечению участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Наша партия исполняет поручение президента о максимальном вовлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной", - сказал Медведев, открывая процедуру соединения ключа шифрования электронного предварительного голосования "Единой России".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Медведев поздравил победителей предварительного голосования ЕР
Вчера, 21:41
Председатель ЕР отметил, что заявки на участие в предварительном голосовании партии подали более 1 300 участников специальной военной операции.
"Впереди у вас, уважаемые товарищи, уважаемые ветераны, весьма сложный период вашей жизни, поскольку будет и высокая конкуренция, но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе", - добавил он.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Медведев: конкурс на праймериз ЕР составил почти 12 человек на место
Вчера, 21:15
 
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала