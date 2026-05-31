21:41 31.05.2026
Медведев поздравил победителей предварительного голосования ЕР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. 31.05.2026
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев поздравил победителей предварительного голосования партии "Единая Россия".
  • Предварительное голосование "Единой России" прошло онлайн с 25 по 31 мая для выбора кандидатов на сентябрьских выборах.
  • Он выразил надежду, что победители будут работать с полной отдачей сил.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил победителей предварительного голосования партии и выразил надежду, что они будут работать с полной отдачей сил.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.
"Хочу заранее поздравить победителей, которые вот-вот будут выявлены, поскольку сегодня вы получили кредит доверия от наших граждан, от граждан нашей страны. Это действительно очень большая ответственность. Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил", - сказал Медведев, открывая процедуру соединения ключа шифрования электронного предварительного голосования "Единой России".
Он подчеркнул, что те, кто не дойдет до голосования на сентябрьских выборах, не должны расстраиваться, поскольку есть и другие выборы, "жизнь на этом не заканчивается".
"Лучших мы обязательно сохраним", - отметил председатель "Единой России".
