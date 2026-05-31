Медведев: более 1300 участников СВО подали заявки на участие в праймериз ЕР

«Единая Россия» провела предварительное голосование онлайн с 25 по 31 мая, чтобы выбрать кандидатов на сентябрьские выборы.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 1300 участников СВО подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Наша партия исполняет поручение президента о максимальном вовлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной. Ну и более 1300 таких ветеранов, кандидатов наших подали заявки на участие в праймериз", - сказал Медведев , подводя первые итоги процедуры отбора кандидатов " Единой России " на осенние выборы.

Медведев отметил, что впереди у кандидатов весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция.

"Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе", - подчеркнул председатель партии.