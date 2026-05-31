Рейтинг@Mail.ru
Медведев: более 1300 участников СВО подали заявки на участие в праймериз ЕР - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 31.05.2026 (обновлено: 21:28 31.05.2026)
Медведев: более 1300 участников СВО подали заявки на участие в праймериз ЕР

Медведев: более 1300 бойцов СВО подали заявки на участие в праймериз ЕР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 1300 участников СВО подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России».
  • «Единая Россия» провела предварительное голосование онлайн с 25 по 31 мая, чтобы выбрать кандидатов на сентябрьские выборы.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 1300 участников СВО подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наша партия исполняет поручение президента о максимальном вовлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной. Ну и более 1300 таких ветеранов, кандидатов наших подали заявки на участие в праймериз", - сказал Медведев, подводя первые итоги процедуры отбора кандидатов "Единой России" на осенние выборы.
Медведев отметил, что впереди у кандидатов весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция.
"Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе", - подчеркнул председатель партии.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Медведев: конкурс на праймериз ЕР составил почти 12 человек на место
Вчера, 21:15
 
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала