Медведев: более 1300 участников СВО подали заявки на участие в праймериз ЕР

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 1300 участников СВО подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наша партия исполняет поручение президента о максимальном вовлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной. Ну и более 1300 таких ветеранов, кандидатов наших подали заявки на участие в праймериз", - сказал Медведев, подводя первые итоги процедуры отбора кандидатов "Единой России" на осенние выборы.
Медведев отметил, что впереди у кандидатов весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция.
"Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе", - подчеркнул председатель партии.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.