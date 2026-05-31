Более десяти миллионов россиян участвовали в предварительном голосовании ЕР

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 10 миллионов граждан России поучаствовали в качестве избирателей в предварительном голосовании "Единой России", заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в предварительном голосовании Единой России. Свои голоса отдали более 10 миллионов человек по всей стране", - передаются слова Медведева в Telegram-канале партии.
Он отметил важность проявления гражданской позиции даже на предварительном этапе голосования.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.