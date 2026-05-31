Рейтинг@Mail.ru
Более десяти миллионов россиян участвовали в предварительном голосовании ЕР - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 31.05.2026 (обновлено: 21:17 31.05.2026)
Более десяти миллионов россиян участвовали в предварительном голосовании ЕР

Медведев: более 10 млн россиян участвовали в предварительном голосовании ЕР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более десяти миллионов граждан России приняли участие в предварительном голосовании "Единой России".
  • "Единая Россия" провела предварительное голосование для выбора кандидатов на сентябрьских выборах, оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 10 миллионов граждан России поучаствовали в качестве избирателей в предварительном голосовании "Единой России", заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в предварительном голосовании Единой России. Свои голоса отдали более 10 миллионов человек по всей стране", - передаются слова Медведева в Telegram-канале партии.
Он отметил важность проявления гражданской позиции даже на предварительном этапе голосования.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Медведев рассказал, как прошло предварительное голосование ЕР
Вчера, 21:08
 
ПолитикаЕдиная РоссияРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала