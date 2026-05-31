Предварительное голосование "Единой России" завершилось, сообщил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предварительное голосование «Единой России» в Госдуму завершилось.
- Голосование прошло онлайн с 25 по 31 мая для отбора кандидатов на сентябрьские парламентские выборы.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России" в Госдуму завершилось, сообщил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Только что завершилось предварительное голосование. И мы сможем через некоторое время, когда соединятся те самые цифровые ключи, подвести итоги этого очень важного для жизни нашей партии этапа", - сказал Медведев, подводя первые итоги процедуры отбора кандидатов "Единой России" на осенние выборы.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских парламентских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая.