Рейтинг@Mail.ru
Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в СВО - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 31.05.2026
Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в СВО

Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение СВО

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощнику главы Чечни, секретарю совета безопасности республики Адаму Кадырову вручена медаль «За вклад в проведение специальной военной операции».
  • Награда является признанием вклада Адама Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку СВО.
  • Адам Кадыров активно участвует в развитии Российского университета спецназа имени Путина как куратор.
ГРОЗНЫЙ, 31 мая - РИА Новости. Помощнику главы Чечни, секретарю совета безопасности республики Адаму Кадырову вручена медаль за вклад в проведение СВО, сообщил зампредседателя правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Поздравляю помощника главы Чеченской Республики, секретаря совета безопасности ЧР… Адама Кадырова с вручением медали "За вклад в проведение специальной военной операции". Эта высокая награда, врученная начальником центра специального назначения Росгвардии генерал-майором Павлом Козаевым", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Награда является заслуженным признанием вклада Адама Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку СВО, считает Дудаев. По его словам, будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки добровольцев.
"Уверен, что и впредь дорогой брат (Адам Кадыров - ред.) будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации", - добавил министр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Путин 1 июня вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава"
Вчера, 15:03
 
Адам КадыровАхмед ДудаевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала