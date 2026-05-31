Экспертам МАГАТЭ пришлось укрыться во время осмотра ЗАЭС

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра ЗАЭС в связи с ударом беспилотника пришлось укрыться после того, как в районе станции раздались звуки повторного появления дронов, говорится в заявлении международного агентства.