17:19 31.05.2026
Экспертам МАГАТЭ пришлось укрыться во время осмотра ЗАЭС

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра ЗАЭС в связи с ударом беспилотника пришлось укрыться после того, как в районе станции раздались звуки повторного появления дронов, говорится в заявлении международного агентства.
"Во время обхода команде было приказано укрыться после того, как поблизости раздались звуки беспилотников и стрельбы по ним", - сообщает МАГАТЭ на своей странице в соцсети X.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
