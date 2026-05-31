Повреждения на ЗАЭС соответствуют ударам дрона, заявили в МАГАТЭ

- Повреждения на Запорожской АЭС соответствуют последствиям удара беспилотника, говорится в заявлении МАГАТЭ.
- Украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, но без пострадавших и критических разрушений, сообщили в «Росатоме» и пресс-службе станции.
ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Зафиксированные на Запорожской АЭС (ЗАЭС) повреждения соответствуют последствиям удара беспилотника, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.