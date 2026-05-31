Эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара беспилотника по энергоблоку ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели место удара беспилотника ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в воскресенье отметил, что эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку №6 ЗАЭС в результате удара украинского БПЛА в субботу.
"Мы показали представителям МАГАТЭ место вчерашней атаки", - сказала Яшина.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.