Бизнесмен рассказал, что его поразило в сибирской отшельнице Агафье Лыковой

ХАКАСИЯ, 31 мая - РИА Новости. Сибирская отшельница и представительница старообрядческой православной церкви Агафья Лыкова - последовательный христианин, у нее есть связь с "чем-то большим", она сильный и стойкий человек, ведущий хозяйство в суровых таежных условиях, поэтому ей нужно помогать, рассказал РИА Новости бизнесмен Али Узденов.

Узденов рассказал, что со школьных времен следил за новостями о семье староверцев, ушедших от гонений в сибирскую тайгу, в верховья реки Абакан , но вскоре из всей семьи осталась одна Агафья, которая продолжила вести хозяйство в суровых условиях сибирской тайги.

"Будучи на Алтае , я напросился в вертолет и познакомился с ней. Поразила духовная чистота, жизненная стойкость. Она сама ведет в таких суровых условиях хозяйство, заботится о козе и курах, отбивается от медведей", - сказал Узденов во время поездки к знаменитой сибирской отшельнице и представительнице старообрядческой православной церкви Агафье Лыковой

В этот раз Узденов привез Лыковой икону в честь праздника Святой Троицы, а также необходимые продукты, которые понадобились ей в связи с неурожаем из-за суровых таежных условий.

"Самое главное - это ее вера в бога, все свое свободное время она посвящает молитвам. И у нее есть какая-то связь с "чем-то большим". Вместе с этим она абсолютно бесхитростна, достаточно посмотреть на ее живые добрые глаза", - отметил бизнесмен.

Он знаком с Лыковой уже более 16 лет и четыре-пять раз в год приезжает в глухую тайгу, куда можно добраться только по воде и воздуху, чтобы помочь, доставить продукты и получить мудрое наставление.

"Главное, что в свои 80 лет она жива, здорова и полна оптимизма", - заключил Узденов.