Краткий пересказ от РИА ИИ Британский музей в Лондоне был эвакуирован после обнаружения подозрительного устройства в туалете.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правоохранители в субботу эвакуировали более десятка тысяч человек из Британского музея в Лондоне после обнаружения "подозрительного устройства" в туалете, сообщает газета Times со ссылкой на заявление музея.

Британский музей был эвакуирован в качестве меры предосторожности после того, как в туалете для посетителей было обнаружено подозрительное устройство", - цитирует газета заявление музея.

Одновременно музей получил содержащие угрозы сообщения, которые он передал в соответствующие органы, пишет Times.

Согласно публикации, полиция эвакуировала из Британского музея в общей сложности около 12-16 тысяч человек. Впоследствии правоохранители заявили, что найденный предмет не представлял опасности. В отношении полученных музеем сообщений ведется расследование.

После эвакуации музей был снова открыт для посещений с 18.00 мск, пишет газета.