Рейтинг@Mail.ru
Британский музей эвакуировали из-за подозрительного устройства в туалете - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 31.05.2026
Британский музей эвакуировали из-за подозрительного устройства в туалете

В туалете Британского музея в Лондоне нашли подозрительное устройство

© Фото : public domainБританский музей в Лондоне
Британский музей в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : public domain
Британский музей в Лондоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский музей в Лондоне был эвакуирован после обнаружения подозрительного устройства в туалете.
  • Полиция эвакуировала из музея около 12–16 тысяч человек, но впоследствии заявила, что найденный предмет не представлял опасности.
  • Одновременно музей получил содержащие угрозы сообщения.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правоохранители в субботу эвакуировали более десятка тысяч человек из Британского музея в Лондоне после обнаружения "подозрительного устройства" в туалете, сообщает газета Times со ссылкой на заявление музея.
"Британский музей был эвакуирован в качестве меры предосторожности после того, как в туалете для посетителей было обнаружено подозрительное устройство", - цитирует газета заявление музея.
Здание ГМИИ имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
В Пушкинском музее провели эвакуацию из-за угроз
19 апреля, 17:05
Одновременно музей получил содержащие угрозы сообщения, которые он передал в соответствующие органы, пишет Times.
Согласно публикации, полиция эвакуировала из Британского музея в общей сложности около 12-16 тысяч человек. Впоследствии правоохранители заявили, что найденный предмет не представлял опасности. В отношении полученных музеем сообщений ведется расследование.
После эвакуации музей был снова открыт для посещений с 18.00 мск, пишет газета.
Как отмечает Times, инцидент произошел после того, как заведение столкнулось с критикой на фоне переноса лекции, посвященной Древнему Израилю. Согласно источнику, близкому к Британскому музею, лекцию решили перенести, так как около трети зарегистрировавшихся на нее ранее участвовали в протестах, а некоторые были задержаны.
Полицейские - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Великобритании украли более 600 экспонатов из музея
11 декабря 2025, 15:33
 
В миреЛондонБританский музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала