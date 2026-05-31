Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия получил приз лучшему игроку сезона в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Кварацхелия при счете 0:1 заработал пенальти, который реализовал француз Усман Дембеле.
Всего в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провел 16 матчей, забил десять мячей и отдал шесть голевых передач.
Кварацхелии 25 лет, с "ПСЖ" он стал двукратным чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, дважды выиграл Лигу чемпионов, по разу - Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В России Кварацхелия выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив", с которым он выиграл Кубок России в сезоне-2018/19. Также Кварацхелия становился чемпионом Италии с "Наполи".