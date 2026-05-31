Рейтинг@Mail.ru
Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:22 31.05.2026
Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

Футболиста "ПСЖ" Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

© Соцсети Лиги чемпионов УЕФАХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Соцсети Лиги чемпионов УЕФА
Хвича Кварацхелия. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хвича Кварацхелия получил приз лучшему игроку сезона в Лиге чемпионов.
  • В розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провел 16 матчей, забил десять мячей и отдал шесть голевых передач.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия получил приз лучшему игроку сезона в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Кварацхелия при счете 0:1 заработал пенальти, который реализовал француз Усман Дембеле.
Всего в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провел 16 матчей, забил десять мячей и отдал шесть голевых передач.
Кварацхелии 25 лет, с "ПСЖ" он стал двукратным чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, дважды выиграл Лигу чемпионов, по разу - Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В России Кварацхелия выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив", с которым он выиграл Кубок России в сезоне-2018/19. Также Кварацхелия становился чемпионом Италии с "Наполи".
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Семин назвал Кварацхелию одним из лучших футболистов по итогам ЛЧ
Вчера, 17:07
 
ФутболСпортХвича КварацхелияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала