Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия получил приз лучшему игроку сезона в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провел 16 матчей, забил десять мячей и отдал шесть голевых передач.