В Минздраве рассказали, какие болезни могут развиться из-за курения

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Курение повышает риск развития рака, гастрита, язвенной болезни и хронической обструктивной болезни легких, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

"Курение повышает риск гастрита, язвенной болезни и рефлюкса, ухудшает чувствительность тканей к инсулину", - сказала специалист.

Она уточнила, что у курящих мужчин повышается риск импотенции, а у женщин - снижается фертильность, осложняется течение беременности и возрастает риск рождения ребенка с низкой массой тела.

"Табачный дым повреждает дыхательные пути и легочную ткань, вызывая хронический кашель, одышку и снижение функции легких. До 80–90% случаев хронической обструктивной болезни легких связаны с курением", - отметила Гамбарян.

Специалист подчеркнула, что электронные сигареты и вейпы не являются безопасной альтернативой сигаретам, так как аэрозоли содержат никотин и токсичные вещества, способные вызывать воспаление и тяжелые поражения легких.