В Минздраве рассказали, что будет, если курить одну сигарету в день
07:09 31.05.2026 (обновлено: 10:05 31.05.2026)
В Минздраве рассказали, что будет, если курить одну сигарету в день

  • Одна выкуренная сигарета в день более чем в два раза повышает риск смерти от инфаркта и инсульта.
  • Никотин и токсические вещества в сигарете негативно воздействуют на все органы и системы организма, ускоряя развитие атеросклероза и повышая давление.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Одна выкуренная сигарета в день более чем в два раза повышает риск смерти от инфаркта и инсульта, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.
Всемирный день без табака отмечается 31 мая.
"Никотин и токсические вещества вызывают спазм сосудов, повышение давления и ускоряют атеросклероз. Даже одна сигарета в день более чем в два раза повышает риск смерти от инфаркта миокарда и инсульта", - сказала специалист.
Она отметила, что с первой выкуренной сигареты начинается негативное воздействие на практически все органы и системы организма, что делает риск рака легкого и инфаркта лишь частью долгосрочных последствий.
