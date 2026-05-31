В Минздраве рассказали, что будет, если курить одну сигарету в день

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Одна выкуренная сигарета в день более чем в два раза повышает риск смерти от инфаркта и инсульта, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

"Никотин и токсические вещества вызывают спазм сосудов, повышение давления и ускоряют атеросклероз. Даже одна сигарета в день более чем в два раза повышает риск смерти от инфаркта миокарда и инсульта", - сказала специалист.