Врач рассказала о риске развития диабета второго типа из-за курения

Прохожий на улице в Москве. Архивное фото

Прохожий на улице в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа примерно на 30–40%.

Курение ухудшает кровоснабжение кожи, ускоряет процессы старения и повышает риск заболеваний десен и потери зубов.

У курящих людей появляется одышка, усталость и снижается выносливость из-за ухудшения доставки кислорода и спазма сосудов.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Риск развития сахарного диабета второго типа увеличивается примерно на 30–40% из-за курения, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

"Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа примерно на 30–40%. При диабете ускоряется поражение сосудов, повышается риск инфаркта, инсульта, потери зрения и ампутации", - сказала эксперт.

Она добавила, что самые ранние последствия от курения часто воспринимаются как "косметические", но именно они являются первыми сигналами неблагополучия организма.

"Курение ухудшает кровоснабжение кожи, снижает выработку коллагена и ускоряет процессы старения. Появляются тусклый цвет лица, сухость и ранние морщины. Желтеет эмаль, появляется запах изо рта, повышается риск заболеваний десен и потери зубов. Риск пародонтита у курящих людей выше в 2–3 раза", - уточнила Гамбарян.

По ее словам, многие курящие также отмечают появление одышки, усталости и снижение выносливости.