Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о риске развития диабета второго типа из-за курения - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 31.05.2026 (обновлено: 16:39 31.05.2026)
Врач рассказала о риске развития диабета второго типа из-за курения

РИА Новости: курение увеличивает риск развития диабета на 40 процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий на улице в Москве
Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Прохожий на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа примерно на 30–40%.
  • Курение ухудшает кровоснабжение кожи, ускоряет процессы старения и повышает риск заболеваний десен и потери зубов.
  • У курящих людей появляется одышка, усталость и снижается выносливость из-за ухудшения доставки кислорода и спазма сосудов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Риск развития сахарного диабета второго типа увеличивается примерно на 30–40% из-за курения, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.
Всемирный день без табака отмечается 31 мая.
Мужчина во время прогулки - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Ученый назвал главные привычки для активного долголетия
11 мая, 06:07
"Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа примерно на 30–40%. При диабете ускоряется поражение сосудов, повышается риск инфаркта, инсульта, потери зрения и ампутации", - сказала эксперт.
Она добавила, что самые ранние последствия от курения часто воспринимаются как "косметические", но именно они являются первыми сигналами неблагополучия организма.
"Курение ухудшает кровоснабжение кожи, снижает выработку коллагена и ускоряет процессы старения. Появляются тусклый цвет лица, сухость и ранние морщины. Желтеет эмаль, появляется запах изо рта, повышается риск заболеваний десен и потери зубов. Риск пародонтита у курящих людей выше в 2–3 раза", - уточнила Гамбарян.
По ее словам, многие курящие также отмечают появление одышки, усталости и снижение выносливости.
Врач пояснила, что угарный газ ухудшает доставку кислорода, а никотин вызывает спазм сосудов.
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Госдуме предложили меры для стимулирования отказа от курения
Вчера, 03:50
 
ОбществоРоссияКурениеДиабет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала