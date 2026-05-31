В Минздраве назвали срок восстановления организма после отказа от курения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Организм начинает восстанавливаться практически сразу после отказа от курения, дыхание и кровообращение улучшаются в первые месяцы.
- В течение года риск сердечнососудистой смерти снижается примерно вдвое.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Организм начинает восстанавливаться почти сразу после отказа от курения, дыхание и кровообращение улучшаются уже в первые месяцы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.
Всемирный день без табака отмечается 31 мая.
"Организм начинает восстанавливаться практически сразу после отказа от курения. Уже в первые месяцы улучшается дыхание и кровообращение, а в течение года риск сердечнососудистой смерти снижается примерно вдвое", - сказала Гамбарян.
Эксперт подчеркнула, что безопасного уровня курения или безопасного вейпа не существует, но есть эффективная помощь - это консультации специалистов, лечение зависимости и программы поддержки.
