Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве назвали срок восстановления организма после отказа от курения - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 31.05.2026
В Минздраве назвали срок восстановления организма после отказа от курения

РИА Новости: организм начинает восстанавливаться сразу после отказа от курения

© Fotolia / paul prescottТабличка "Курение запрещено"
Табличка Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Fotolia / paul prescott
Табличка "Курение запрещено". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организм начинает восстанавливаться практически сразу после отказа от курения, дыхание и кровообращение улучшаются в первые месяцы.
  • В течение года риск сердечнососудистой смерти снижается примерно вдвое.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Организм начинает восстанавливаться почти сразу после отказа от курения, дыхание и кровообращение улучшаются уже в первые месяцы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.
Всемирный день без табака отмечается 31 мая.
Курение - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Мурашко сообщил о снижении распространенности курения в России
28 мая, 10:50
"Организм начинает восстанавливаться практически сразу после отказа от курения. Уже в первые месяцы улучшается дыхание и кровообращение, а в течение года риск сердечнососудистой смерти снижается примерно вдвое", - сказала Гамбарян.
Эксперт подчеркнула, что безопасного уровня курения или безопасного вейпа не существует, но есть эффективная помощь - это консультации специалистов, лечение зависимости и программы поддержки.
Мужчина на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В Минздраве назвали семь главных принципов долголетия
7 апреля, 00:13
 
ОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала