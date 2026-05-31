16:19 31.05.2026
В Крыму назвали минирование ВСУ трассы "Новороссия" варварской выходкой

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramМесто сброса мин на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал военным преступлением дистанционное минирование ВСУ трассы "Новороссия".
  • По его словам, киевский режим стремится создать невыносимые условия жизни для населения новых регионов, а на Западе не замечают террор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал военным преступлением и варварской выходкой дистанционное минирование ВСУ трассы "Новороссия", проходящей вдоль Азовского моря в сторону Крыма.
Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей.
"Противник пошел на очередное военное преступление против мирного населения и гражданского транспорта, стараясь запугать людей своими варварскими выходками", - сказал Константинов.
При этом, по его словам, киевский режим стремится создать невыносимые условия жизни для населения новых регионов.
"На Западе упорно не замечают весь тот произвол и террор, что творит киевский режим по отношению к российским регионам", - сказал Константинов.
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымЗапорожская областьВладимир КонстантиновВооруженные силы Украины
 
 
