В Крыму назвали минирование ВСУ трассы "Новороссия" варварской выходкой

Место сброса мин на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал военным преступлением и варварской выходкой дистанционное минирование ВСУ трассы "Новороссия", проходящей вдоль Азовского моря в сторону Крыма.

Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей

"Противник пошел на очередное военное преступление против мирного населения и гражданского транспорта, стараясь запугать людей своими варварскими выходками", - сказал Константинов

При этом, по его словам, киевский режим стремится создать невыносимые условия жизни для населения новых регионов.